Dostaňte nás ven! Středoškoláci přišli před Sněmovnu v županech a pyžamech

Studenti osmiletého gymnázia Přírodní škola už nechtějí být doma a chtějí zpátky do školních lavic. Happening probíhá za dodržování všech platných opatření, nošení roušek, dodržování rozestupů. Na protest naváže v 11:00 on-line tisková konference zástupců studentů, učitelů a rodičů.

Studentka před Sněmovnou Foto: Novinky

S nápadem přišli sami studenti. „To byl nápad našich studentů, našich dětí, my jsme je samozřejmě v tom plně podpořili, protože oni chtěli vyjádřit nějak vtipně a zároveň efektivně ten svůj názor, že už by rádi chtěli do školy, nebo nějaký výlet s kamarády,“ popisuje studentskou iniciativu učitel gymnázia František Tichý.

Happening je spojen s peticí „Nesmíme obětovat děti“, která cílí na návrat do škol a naráží na problematické a nedostačující vzdělávání v distanční formě.

„To je symbol toho, že některé děti za ten rok ještě nevylezly z pyžama, samozřejmě nadneseně, protože ten den ztrácí nějaké svoje obrysy, oni jsou vlastně pořád zavřený doma, pokud nejdou ven sami. My bychom rádi, aby si ta pyžama symbolicky svlékli, aby mohli ven, a nejen ven do školy a do tříd, ale aby mohli s těma školama třeba na výlet, na něco, kde to riziko není, a to je to jedno z důležitých poselství, že nechceme vrátit jenom děti do škol, ale chceme, aby ty děti se mohly sejít, ať ve skautu, na školním výletě, s kamarády a být venku, třeba s rouškama, aby to bylo bezpečné,“ seznamuje s pozadím happeningu učitel Tichý.

Nesmíme obětovat děti Foto: Novinky

Cílem je podepsat petici a apelovat na poslance, proto se také studenti sešli před Sněmovnou. „My jsme poslali mail všem poslancům, všem senátorům, řada z nich hezky odpověděla a apelujeme na ně, aby ty požadavky nějakým způsobem zahrnuli třeba při dnešním jednání,“ shrnul Tichý.

Pobyt doma je už pro studenty dlouhý a nepříjemný. „Už je to doma hrozný a už nás to nebaví a myslím si, že to má dost velkej vliv na psychické zdraví, že se nemůžeme vídat s kamarádama a jsme furt zavřený doma. Už se v té karanténě cítím docela špatně, už je to pro mě těžký,“ říká jedna ze studentek Julie Součková.