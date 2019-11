Dörfla předsedou Vrchního soudu v Praze jmenuji, řekl Zeman

Dörfl by měl soud řídit od Nového roku.

Právo ve středu uvedlo, že se Zeman zdráhá Dörfla jmenovat, protože prefereuje Sváčka a doufal, že ministryně spravedlnosti Marie Benešová mu nabídne jméno jak Sváčka tak Dörfla. To se ale nestalo, Benešová navrhla pouze Dörfla a jeho jméno schválila i vláda.

Sváček Právu řekl, že „Ta situace je mi velmi nepříjemná. Strašně to komplikuje chod vrchního soudu, proto bychom byli rádi, kdyby to bylo do konce roku,” řekl Sváček.