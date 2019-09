Dopravu na pražské Evropské třídě zkomplikuje na několik měsíců oprava vozovky

TSK s vědomím toho, že jde o páteřní komunikaci, rozdělila opravu téměř dvoukilometrového úseku do tří etap.

„V první etapě necháme opravit úsek od Thákurovy po Šáreckou ulici ve směru z centra. Od středy 25. září do 11. října se tudy proto bude projíždět pouze jedním jízdním pruhem,“ popsala mluvčí TSK Barbora Lišková.

Od 12. října se práce ve směru z centra přesunou do úseku od Šárecké ulice po ulici Na Sekyrce. Jízda bude možná vyhrazeným pruhem v protisměru. V poslední etapě se bude opravovat povrch v úseku mezi ulicemi Na Sekyrce a Vilímovská.

Nového povrchu by se měl dočkat i směr od letiště do centra, ovšem zahájení i dokončení prací budou záviset na počasí. „Datum zahájení je zatím nejisté a je závislé zejména na počasí. Dokončení se plánuje na konec roku. Kvůli možné nepřízni počasí se ale práce mohou protáhnout až do jara 2020, po zimní stavební přestávce,” shrnula Lišková.