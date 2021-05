Dopravci lákají na levné cesty k moři letadlem i vlakem

Například společnost RegioJet už na začátku května spustila předprodej jízdenek na vlak do Chorvatska. Zájem je značný, dosud se prodalo přes 20 tisíc jízdenek. Cestující mohou využít spojení z Prahy a Brna do Rijeky či do Splitu.

Zpáteční letenka do Splitu společnosti Croatia Airlines začíná na 3700 korunách

Do oblíbených letovisek od vlaků mohou cestující využít navazující autobusovou dopravu. „Ceny jízdenek se neměnily, začínají stejně jako loni na 590 Kč za trasu Praha–Rijeka,“ sdělil Právu Aleš Ondrůj, mluvčí RegioJetu.

Na Slovensko s pivem zdarma

Cena ovšem závisí na termínu cesty, okamžiku objednávky a zvýší ji také například rezervace lůžkového kupé. V předprodeji RegioJetu jsou nově i jízdenky třeba do Budapešti, Vídně nebo Košic.

Konkurenční Leo Express obnovuje vlakové spojení se Slovenskem. Cestující mají v ceně jízdenky v rámci promoakce jedno pivo zdarma.

„V návaznosti na epidemiologickou situaci zvažujeme také zahájení prodeje lístků na autobusové spojení do Chorvatska,“ uvedl mluvčí společnosti Emil Sedlařík. Ta má v plánu také obnovení spojů na Ukrajinu či do polského Krakova. Současně ožívá také letecká doprava do turistických resortů z pražského letiště. Podle mluvčí Letiště Praha Kláry Divíškové se začala celá řada linek obnovovat již od počátku května.

„Konkrétně jde například o linky společnosti Smartwings do Splitu či na ostrov Lanzarote. Obnoví se také lety Českých aerolinií na Island. Přímé lety z Prahy opět spustila i letecká společnost airBaltic do lotyšské Rigy. Cestující také mohou znovu využít pravidelnou linku společnosti Vueling do Ba celony nebo letět do Malagy na palubě společnosti Ryanair,“ řekla mluvčí.

Další nabídka od června

Na lince do Splitu nově Smartwings konkuruje dopravce Croatia Airlines, který nabízí v rámci promoakce letenky za poloviční ceny, které začínají na 3700 korunách za zpáteční let. Ryanair má v nabídce zase lety do Zadaru, kdy se dá jednosměrná letenka na hlavní sezonu s předstihem pořídit za zhruba 1700 korun.

Na začátku června obnoví přímé lety z Letiště Václava Havla Praha další dopravci. Iberia bude létat do španělského Madridu až třikrát týdně. Do Prahy se vrací i British Airways a opět nabídne cestujícím spojení do Londýna na letiště Heathrow.

Smartwings kromě Splitu a Kanárských ostrovů létají již také na Madeiru, do Egypta a Tuniska. Od soboty zahájila společnost také pravidelné linky do Řecka.