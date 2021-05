Dva druhy vakcín nedávejte lidem pod 60 let, doporučili vakcinologové

Členové vakcinologické společnosti podle Prymuly dlouho diskutovali o tom, že by věkové omezení pro vakcíny od AstraZeneky a Johnson & Johnson mělo být 50 let. „V závislosti na jednání se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který v podstatě jasně prosazoval hranici 60 let, a při posouzení všech aspektů, jsme se rozhodli, že budeme souhlasit s tímto návrhem,” uvedl Prymula.

Pokud by doporučení akceptovalo ministerstvo zdravotnictví i lékový ústav, mohlo by se podle Prymuly začít uplatňovat prakticky okamžitě. Výjimku by ale měli lidé mladší 60 let, kteří už dostali první dávku očkování od AstraZeneky. „Dominantní doporučení je, aby se pokračovalo identickou vakcínou,” dodal Prymula. Vakcína od společnosti Johnson & Johnson je jednodávková.