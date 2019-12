Doplaťte příspěvek všem 70 tisícům rodinám, vyzývají Babiše maminky

„Učinil jste veřejný příslib, že nám dvěma přítomným doplatíte navýšení rodičovského příspěvku ze svého. Věříme, že jste svou nabídku myslel vážně. My ji však nemůžeme přijmout, pakliže by se netýkala všech ostatních rodin pečujících o nejmladší dítě v rodině do věku 4 let, které novela bude od 1. 1. 2020 diskriminovat,“ píšou zástupci rodičů z iniciativy #TAKEPECUJEME v otevřeném dopise premiérovi, který mají Novinky k dispozici.

Premiér Babiš opravdu nejprve Petře Bořilové Linhartové a vzápětí i druhé mamince Karolině Dündar Huječkové v úterý ve Sněmovně řekl, že je ochoten jim až 80 tisíc doplatit ze svého.

Babiš: Doplatím z vlastního

„Když chcete, já vám to doplatím z vlastního. Určitě jsem vás nechtěl diskriminovat, ale v rámci rozpočtu se nedá vyhovět všem. Klidně přijďte, budu rád, když budete mít hezké Vánoce,“ řekl Babiš a nadiktoval mamince e-mail, aby se ozvala.

Ženy i se svými dětmi se v úterý ve Sněmovně snažily na poslední chvíli přemluvit jak premiéra, tak i ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), aby podpořili senátní variantu zákona. Ta by znamenala rodičovský příspěvek pro všechny, tedy i pro ty, kteří ho už dočerpali, ale přitom mají dítě mladší čtyř let.

Ministryně financí Alena Schillerová vysvětluje maminkám, na které se v rozpočtu při zvyšování rodičovského příspěvku zapomnělo, že mají smůlu. Foto: Petr Horník, Právo

To nakonec ale neprošlo, a tak rodičovskou zvýšenou z 220 na 300 tisíc dostanou od ledna jen rodiny s dětmi do čtyř let, které ještě příspěvek nevyčerpaly. Zákon už podepsal i prezident.

Podle ministryně financí pro senátní verzi nejsou v rozpočtu peníze a jednalo by se o cca 2,6 až 3 miliardy korun. Podle advokáta iniciativy Zdeňka Joukla je to ale o polovinu méně. Podle ministerstva práce a sociálních věcí se jedná o cca 70 tisíc rodin a ty všechny by se nyní mohly začít na premiéra obracet.

Ačkoliv se příspěvek od ledna navyšuje o 80 tisíc korun, takové navýšení nečeká na všechny. Částka se odvíjí od doby, na kterou mají rodiče čerpání příspěvku nastavené, a od výše předchozího příjmu a postupně se rozdělí. Někteří rodiče, tak celých 80 tisíc vyčerpat nestihnou.

Chceme systémové řešení

Iniciativa zároveň vyzývá premiéra k dialogu a apeluje na něj, aby našel systémové řešení. „Vaše gesto si vysvětlujeme tak, že je tu stále prostor pro dialog. Chtěly bychom Vás, pane premiére, nebo Vámi pověřené osoby, touto cestou pozvat ke kulatému stolu za účelem věcné diskuze o systémovém řešení vzniklé situace,“ uvádí dále.