Domácí pěstování konopí je běžné, je třeba ho uzákonit, slibují poslanci

Podle odborníků je takovýto stav nemorální a neudržitelný a parlament by měl změnit zákony. Delší dobu se o to pokouší piráti, kteří se již jednou pokusili dostat na program Sněmovny bod, který by dovoloval samopěstování pěti rostlin marihuany, ale zatím bezúspěšně.

To by se ale mohlo změnit, protože pirátský poslanec Tomáš Vymazal, který novelu zákona prosazuje, získal spojence v řadách vládního hnutí ANO - poslance Patrika Nachera. Společně se jim podařilo, aby novelu Sněmovna alespoň zařadil na program současné schůze.

K problematice samopěstování v úterý uspořádali veřejnou debatu v Malostranské besedě v Praze. Nacher na ní řekl, že ho k prosazování novely vedly příběhy lidí, kteří se dostali kvůli několika rostlinám konopí do soudního soukolí. „Přijde mi nenormální, aby za samopěstování konopí pro léčebné účely lidem hrozil větší trestní postih než za násilné činy,“ poznamenal poslanec. Dodal, že se pokusí pro pirátský návrh získat co nejvíce vládních hlasů.

Podle novely by mohl každý dospělý člověk v Česku vypěstovat pět rostlin marihuany a z nich usušit 1250 gramů sušené drogy. „Jediné, co novelou chceme dosáhnout, je, že povolíme to, co je dnes zcela běžné,“ řekl Vymazal. V lidech podle něj dnešní stav vzbuzuje pouze neúctu k právu a zákonům.

Douda: mladé to demoralizuje

Podle průzkumu Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti z roku 2016 použilo k léčebným účelům konopí 800 tisíc občanů ČR. Lidé konopí užívají hlavně proti bolestem a zánětům, ale i na kožní nemoci. „K nám do lékárny chodí řada samopěstitelů a většina z nich si vyrábí konopnou mast. To podle mého s návykovou drogou nemá nic společného,“ řekla během diskuse farmaceutka Dagmar Váňová.

Novelu přišel na debatu podpořit i psycholog Ivan Douda z Drop In, který lidem se závislostmi pomáhá už přes čtyřicet let. „Dnešní situace nejvíce demoralizuje mladé lidi. Konopí pěstuje kdekdo a policie si při stíhání pěstitelů vybírá. Jednou se jim pěstitel nelíbí, protože má dredy, podruhé protože ho udal soused,“ zlobil se Douda.