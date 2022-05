Domácí násilí: zlehčování i chaotická pomoc

„Setkaly jsme se s tím, že jako problém se často vyhodnocuje jen fyzické násilí. Facka, která je zjevně fyzickým násilím, se velmi často bagatelizuje jako něco, co není potřeba dramatizovat,“ konstatovala socioložka Blanka Nyklová, jedna z autorek výzkumu. I to může demotivovat oběti, aby násilné činy ohlásily.

„Dostal tříletou podmínku, přišlo mi to strašně směšné. Takové tahanice, člověka to poníží. Musela jsem se svléknout do naha. Byly tam tři policistky a musely mi hrabat i do rozkroku, protože mě v pracovní obuvi nakopal i tam,“ upřesnila výzkumnicím paní Myšák.