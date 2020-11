Domácí mazlíčci v Česku došli, zájemců je moc

„Prodeje drobných zvířat, jako jsou andulky, křečci, zakrslí králíci nebo morčata, vzrostly o 15 procent. Růst by mohl být ještě větší, ale tlumí ho nedostatek živých zvířat na trhu,“ řekl Právu ředitel řetězce PetCenter Vít Bukvic.

Podle něj rodiče pro své děti nejčastěji kupují křečky a morčata. „Důvody jsou jasné: jsou nenároční, ale zároveň se s nimi děti pomazlí. Ti tvoří drtivou většinu prodejů. Zbytek pak připadá na andulky či jiné ptáčky. U dospělých je to trochu jiné. Ženy preferují zejména zakrslé králíky. Chtějí mít něco roztomilého a opět zde hraje roli mazlení. To muži tolik nevyžadují. Ti dávají přednost různým papouškům a exotičtějším zvířatům do terárií, jako jsou třeba hadi, chame­leoni, případně želvy,“ dodává Bukvic.