Dokument o sexuálních predátorech V síti půjde do kin ve dvou verzích

Hned dvě verze dokumentu V síti se rozhodli tvůrci vyslat do českých kin. Oficiální premiéru si odbudou 27. února. Stominutový dokument bude přístupný lidem od patnácti let. Kratší verze trvající 63 minut V síti: Za školou cílí už na děti od dvanácti let. Ve středu také filmaři zveřejnili i novou ukázku ze snímku.