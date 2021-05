Dobrovolníci a správci parku zbavili Krkonoše tun odpadků

V pátek vyrazili do terénu pracovníci Správy KRNAP, v sobotu převažovali dobrovolníci z řad veřejnosti. Zhruba tři desítky dobrovolníků tak v sobotu ráno vyrazily do akce navzdory chladnému a deštivému počasí.

Podle zástupců národního parku se odpadky v přírodě rozkládají velmi pomalu. Například papírový kapesníček se rozkládá v horských podmínkách až dva měsíce, obyčejný ohryzek 16 dní, igelitová taška 25 let, PET lahev sto let a skleněná láhev tisíce let nebo možná nikdy, uvedli zástupci Správy KRNAP.