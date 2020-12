Dobrá zpráva. Nové testy ze slin jsou stejně spolehlivé jako ty z nosohltanu

Navrátil k tomu již dříve uvedl, že pokud by se testování osvědčilo, je firma připravena začít obratem distribuovat testy, které by mohly stát řádově stovky korun, po celé republice. „Chtěli bychom začít do konce roku zavážet a následně se to snad rychle rozšíří,“ sliboval Navrátil.