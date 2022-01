Do tornáda na jižní Moravě málem vjel vlak plný lidí. Zachránili je dispečeři

Za tím, že vlak nevjel plnou rychlostí do tornáda či do trosek, které živel rozmetal v kolejišti, stojí dispečeři, kteří odvedli správně svou práci. Ve střehu byl i strojvedoucí Marek Strmiska.

Z Hodonína do Lužic vede pět kilometrů naprosto přímé trati, kde za normální situace vidí strojvedoucí veškeré dění před sebou. To ale v osudný den neplatilo. U Lužic byla jen temná hradba mraků, která se blížila k Hodonínu.

Vlak by vjel do Lužic, kde zhruba v tu samou dobu tornádo pustošilo nádraží a celé okolí. A kde chytilo autobus s cestujícími a přehodilo jej přes koleje vlečky bývalého dolu Mír. Nebýt příkazu zastavit, dostal by se do pekla.