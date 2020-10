Do soboty bude pršet, pak se oteplí

„Po pátečním přechodu teplé fronty bude do Česka proudit teplý vzduch od jihozápadu, toto proudění se ale bude měnit v polovině příštího pracovního týdne na chladnější vzduch od severozápadu,“ uvedla Honsová.

Ve čtvrtek bude Česko pod vlivem tlakové níže, která vznikla z hurikánu Epsilon a nad Evropou se rozpadla do několika jader. Na obloze bude panovat oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 8 až 12 stupňů, na jihovýchodě se oteplí až na 14 stupňů.

Sobota bude posledním říjnovým dnem, na který také připadá oslava hydrologického silvestra, tzv. hysil. „Končí totiž hydrologický rok. Důvod je jednoduchý – v našich zeměpisných podmínkách se na horách může začít vytvářet sněhová pokrývka již v průběhu listopadu a může přetrvat až do jarního tání. To by hydrologům komplikovalo spočítat, kolik vody v daném roce spadlo a kolik odteklo, proto si konec roku posunuli. Jednatřicátý říjen je tedy hydrologický Silvestr a první listopad je hydrologický Nový rok,“ vysvětlila Honsová.