Trojský most Foto: Petr Hloušek, Právo

Trojský most Foto: Petr Hloušek, Právo

Trojský most Foto: Petr Hloušek, Právo

Do pražské zoo rychleji. Autobusy začnou jezdit obousměrně přes Trojský most

Cesta do pražské zoo bude rychlejší. Autobusová linka 112 bude od srpna jezdit obousměrně přes Trojský most, díky čemuž se vyhne kolonám, které často vznikají v Nové Povltavské u vjezdu do tunelového komplexu Blanka. Pokud se změna osvědčí ve zkušebním provozu, bude od prosince trvalá.