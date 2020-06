Do Číny se studentka nevrátí, o počítač asi přijde

Než epidemie propukla i u nás, snažila se Karolina vyřešit otázky financí, pojištění a dopravy svých osobních věcí do Česka. Ty jsou totiž ještě pořád na koleji v Kchun-Mingu. A Karolina nemá kontakt na většinu učitelů, ti navíc do univerzitního kampusu stále nemají přístup.

Návrat osobních věcí může Karolína začít řešit až poté, co se kampus konečně otevře. Ale stejně neví, co všechno vlastně do Česka dorazí. Přepravní společnosti totiž obsah kufrů kontrolují a rozhodují, co pošlou a co v Číně zůstane.