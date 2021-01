Do Česka zatím přišlo 250 000 vakcín

„O ruské a čínské vakcíně je velká debata. Mluvil jsem o tom s paní kancléřkou (Angelou - pozn. red.) Merkelovou. Ta jednoznačně řekla, že pokud chce Rusko či Čína dodávat vakcínu do Evropy, tak musí požádat o schválení. Pokud budou vakcíny v pořádku, tak Evropská agentura s tím nemá problém. Není to o tom, že bychom o to usilovali. My usilujeme o to, aby měla Evropa vlastní výrobu,” řekl ve čtvrtek před poslanci Babiš.