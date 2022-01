Do armády už jen s vakcínou proti covidu

„Pokud se ve výjimečných případech z objektivních důvodů nestihne uchazeč naočkovat, bude mít možnost se naočkovat po přijetí do služebního poměru. Uchazeči jsou o podmínkách služby informováni předem,“ řekla Právu Dvořáková.

V minulosti to tak nebylo, ale nyní je služba vojáka podmíněna očkováním

Vyhlášku o povinném očkování vybraných profesí – vojáků, policistů, hasičů nebo zdravotníků – a lidí nad 60 let připravila ještě Babišova vláda a má nabýt účinnosti od 1. března. Nový kabinet o tom, jak vyhlášku přepíše, zatím nerozhodl.

Vojáci mají povinnost se očkovat proti covidu i dalším nemocem, jako je žloutenka či cholera, při výjezdu do zahraničních misí nebo tehdy, když jsou v jednotkách, které drží pohotovost do sil NATO. „Nástup do služebního poměru v minulosti nebyl podmíněn očkováním, ale v současné době je služba vojáka podmíněna očkováním proti covidu,“ dodala Dvořáková.