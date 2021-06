Dívka ze smeteného autobusu přes těžká zranění zachránila ostatní cestující

„Když to autobus sebralo, byl to nepopsatelný pocit. Jsem ráda, že jsme to všichni přežili. Když bylo po všem, ještě jsem mluvila s tou druhou holkou. Podívala se mi do očí a řekla, že potřebuje pomoc. Byla do poloviny těla zaklíněná. Tak jsem jí řekla, že pomoc seženu,“ popsala minuty bezprostředně po nehodě.

Přesto se jí podařilo dojít několik desítek metrů k silnici, kde kus od ní zastavilo auto. Volala na něj a mávala a řidič přijel blíž. „Ptal se mě, co má udělat, když viděl otevřenou zlomeninu a krev všude. Tak jsem mu řekla, že je potřeba záchranka pro několik lidí, že je tam holka ve věku tak do osmnácti let zaklíněná v autobuse a další zranění. Tak zavolal záchranku, naložil mě do kufru od auta a odvezl do hodonínské nemocnice,” uvedla Verbíková, která je už 11 let členkou hasičského oddílu v Tvrdonicích na Břeclavsku.