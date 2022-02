Dívka z Opavska dostala dub, starostovi se nelíbil, tak ho přesadil

„Chtěli jsme na narozeniny udělat vnučce radost tím, že jí vysadíme vlastní strom. Koupili jsme dva. Lípu jsme zasadili na zahradě, dub v údolí Seziny, asi 10 metrů od tzv. Grussmannovy lípy. To byl praděda současného starosty, v roce 1947 ji na jeho památku vysadili hajní,“ popsal Holuša s tím, že stromek pojmenovali Rozárčin dub.

Na to, jak roste, se chodila rodina dívat, když bylo třeba, vysekali okolo něj trávu. Stejně se vydala dívka s dědou k dubu loni v polovině července. Chtěli jej označit cedulkou s rokem výsadby a jménem.

Mladý doubek dostala Rozárka k 10. narozeninám, do jeho vysazení v údolí říčky Seziny se zapojila celá dívčina rodina. Foto: archiv Vladimíra Holuši

„Když jsme tam přišli, zůstali jsme jako opaření. Na místě byl náš kolík, ale místo dubu tam rostla mladá lípa. Hlava nám to nebrala, vnučka z toho byla smutná, plakala a ptala se, proč se to stalo, kdo to udělal. Nevěděli jsme, co máme říct,“ vzpomínal.

Protože to rodinu trápilo začal Holuša se zetěm pátrat, co se stalo. „Byl jsem i na Lesech ČR, na jejichž pozemku jsme strom vysadili. Ale nic o tom nevěděli, revírník se jen divil,“ poukázal senior, který vnuččin dub objevil vysazený na obecním pozemku před fotbalovým hřištěm.

„Zjistili jsme, že ho přesadil starosta. Byl jsem proto za ním dvakrát na úřadě, ale nezastihl jsem ho. Napsal jsem mu proto dopis s žádostí, aby dub přesadil zpět. Na to nám přišla odpověď ve smyslu, že vyřízení tohoto dopisu nespadá do kompetence obecního úřadu. Místo podpisu bylo napsáno: sekretariát obecního úřadu.“ nastínil Holuša.

Dub, který rostl necelého tři čtvrtě roku v údolí říčky Seziny, nechal starosta Pusté Polomi Vladimír Grussmann přesadit na obecní pozemek k místnímu hřišti. Foto: Pavel Karban, Právo

Poslední pokus učinil loni v říjnu na zastupitelstvu. Tam vše vysvětlil a starosta Vladimír Grussmann (SNK) mu posléze veřejně slíbil, že stromy přesadí. „Jenže dosud se tak nestalo. Kdyby aspoň zavolal a řekl, že mu to nevyšlo. Ale jeho to nezajímá. Přitom rodina je z toho nešťastná, hlavně vnučka. K dubu, který je u hřiště, nechodíme,“ povzdychl si muž, který chtěl spor popsat také prostřednictvím článku v obecním zpravodaji. Text mu ale nevydali.

Už loni na zastupitelstvu argumentoval starosta Grussmann tím, že vysazením dubu narušila Holušova rodina pietu jejich rodiny. Řekl, že lípa je jejich a že mají nárok na to, aby palouček, kde lípa 75 let roste, měli jen oni. Obdobně zareagoval také na dotaz Práva.

„Historicky ten palouček, který tam je... My se o to staráme, a on tam zničehonic zasadí strom,“ rozčílil se a upozornil, že Holušovi se ani nezeptali, zda tam mohou dub vysadit. Argumentoval také tím, že se jedná o okrasný dub, který se na takové místo nehodí. „Přesadil jsem to proto, že se mi to tam nelíbilo,“ sdělil a tvrdil, že nevěděl, kdo dub poblíž staré lípy zasadil.