Dezinfekce rukou před jídlem i zakázané návštěvy. Letní tábory fungují i v době koronaviru

Když se u dítěte potvrdí nákaza koronavirem, vedoucí informují krajskou hygienickou stanici. Ta rozhoduje o dalším postupu. „Jak by vypadaly konkrétní kroky, nevíme. Pravděpodobně by ale musel daný turnus předčasně skončit. Zatím se ale v žádném z našich středisek nákaza koronavirem nepotvrdila,“ ujišťuje Chmelař.

Z minuty na minutu potom v pátek moravskoslezští hygienici uzavřeli tábor ve Štramberku na Novojičínsku, kde onemocnělo jedno dítě a jeden vedoucí. Všech 235 dětí si museli rodiče odvézt pryč, hygienická stanice však neurčila, za jakých podmínek. „Rodiče volají, jestli půjdou děti do karantény, jak s nimi mají naložit, ale to nikdo neřekl,” vysvětlil Právu provozovatel tábora Vladimír Novobílský.

Kvůli obavám z nákazy nechtělo mnoho rodičů své děti na tábory pustit. To se odrazilo i na účasti. „Zaznamenáváme propad asi deset procent, ale je to tím, že jsme ještě v květnu a červnu investovali do reklamy. Bez ní by podle mého odhadu byla účast nižší až o třicet procent,“ uvádí jednatel agentury Tapaza.