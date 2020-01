Devítiletá cyklistka chce vyhrát olympiádu. Zlatý oříšek ocenil nejšikovnější děti Česka

Účastnit se soutěže může každé dítě od 6 do 14 let. Zlatý oříšek záměrně nemá žádné kategorie, děti tak mohou soutěžit v umění, sportu, chovatelství, vědě, či s jakýmkoliv jiným koníčkem, o který se zajímají.

„Jsme absolutně přesvědčení o tom, že pro rozvoj naší společnosti je podpora dětí, které v sobě mají chuť, nadání a zároveň schopnost na něčem intenzivně pracovat, absolutně zásadní. Takovým dětem a jejich rodičům se již 21 let snažíme být na blízku, oceňovat jejich úsilí a podporovat je,“ vysvětlil smysl soutěže organizátor Jiří Kotmel.

Ze 174 přihlášených dětí do finále soutěže postoupilo 21 nominovaných, kteří se dostali do televizního finále. Z nich potom odborná porota vybrala 7 nejtalentovanějších dětí/souborů.

Mezi vítěznou sedmičku patří i čtrnáctiletý houslista Roman Červenka. „Věnuji se hraní už 10 let, denně trénuju i několik hodin,“ řekl novinkám student základní školy Roman, který se zároveň stal nejmladším studentem Vídeňské univerzity.

Všichni vítězové získali sošku Zlatého oříšku a odměnu 20 tisíc korun. Některé děti si chtějí peníze šetřit do budoucna, jiné si za výhru koupily například nové hudební nástroje.

„Já jsem je utratila za letenky do Houstonu v USA, kam pojedu v létě soutěžit na mistrovství světa,“ říká devítiletá bikros cyklistka Štěpánka Fremlová, která již jednu výhru ze světového mistrovství v tomto sportu má. Jejím životním snem je ale vyhrát olympiádu.

Multitalentem letošního ročníku je čtrnáctiletý Kryštof Vaněk. „Věnuji se fotografování, psaní literálních příběhů, psaní vlastních hudebních skladeb, dělám extrémní překážkové závody Spartan race a hraji na zobcovou sopránovou flétnu, altovou flétnu, příčnou flétnu a na saxofon,“ popsal své zájmy Kryštof, který by chtěl v budoucnu pracovat jako lékař.

Už nyní mohou rodiče a nebo zákonní zástupci přihlašovat děti do dalšího ročníku soutěže, a to až do 10.října. Pravidla Zlatého oříšku umožňují, aby se soutěžící hlásili i sami, nebo aby nominaci doporučili jejich učitelé či trenéři. Přihlášku je možné vyplnit on-line na www.zlatyorisek.cz, nebo poslat na mailovou adresu prihlaska@zlaty-orisek.cz.