Developeři hrozí zavřením Džbánu, pokud jim magistrát neustoupí

Zajíček se ohradil. „Je to zcela jasný politický útok a pranýř, já jsem také do toho příběhu zakomponován, protože se to tvůrcům téhle konstrukce hodilo,“ řekl Zajíček. Podle svých slov si nepamatuje, co se před deseti lety stalo v pozici, kterou na ministerstvu zastával. Nemá archiv, ale argumentoval, že na ministerstvu vždy hájil zájmy státu. „Ty mohou být zcela legitimně v rozporu se zájmy hl. m. Prahy, nemusejí být jednotné,“ uvedl Zajíček.