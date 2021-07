Dětské skupiny zůstanou

Předloha rovněž upravuje financování dětských skupin včetně příspěvku rodičů. Na děti do tří let by stát nyní dával asi 9600 korun měsíčně a na starší děti zhruba 5600 korun měsíčně.

Úhrada rodičů na dítě do tří let by činila nejvýše 4000 korun měsíčně, přičemž předloha předpokládá pravidelnou valorizaci. Na starší dítě by hranice platby určena nebyla.