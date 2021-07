Děti ztloustly. Ke sportování se buď nevrátily, nebo přišly s výraznou nadváhou

„Vrátily se všechny děti, o sport se dokonce lehce zvýšil zájem,“ řekl Novinkám sportovní ředitel FK Baníku Most Jan Skýpala.

Bohužel však zaznamenal u svých svěřenců horší fyzické výkony. Ztratili prý koordinaci a obratnost, zhoršili se i v rychlosti. Skýpala předpokládá, že většina dětí to dožene do Vánoc, pokud zase začne pravidelně sportovat.

Jan Skýpala, sportovní ředitel FK Baníku Most

Pro elitní talenty mířící teoreticky do sportovní top špičky může tento půlroční absolutní výpadek mít kariérní důsledky, že už nedosáhnou na předpoklady pro světový úspěch.

„Úbytek členské základny napříč oddíly neregistrujeme. Děti, které trénovaly, jsou v dobré fyzické kondici. Ty, které netrénovaly, jsou na tom špatně. Třetina dětí od osmi do patnácti let má velkou nadváhu,“ řekl Novinkám.

„Ony se často jindy ven nedostanou. Ty děti, co přibraly a ztratily návyk, tak nevím, jak se těch kilogramů budou zbavovat. Ono se toho tolik nezmění – dítě bude mít pořád přísun potravy, kterou jí, a pohybu bude mít pořád málo,“ dodal Starec.

Jednatel pražské taneční školy Ivy Langerové Marek Šisl zaznamenal horší zkušenost. Dětí na tanečních kurzech výrazně ubylo, a to zhruba o polovinu.

„Děti přestávají chodit, ale doufáme, že zase začnou. Měli jsme členů ve vyšších stovkách, snížilo se to tak o padesát procent, možná i o víc. To budu vědět až v říjnu, protože spousta dětí slibuje, že začne. Ale je otázka, jestli to tak bude,“ řekl Právu Šisl.