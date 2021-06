Děti z uprchlických rodin dostaly ceny za vynikající studijní výsledky

Ocenění dostaly děti od 7 do 15 let (ilustrační foto) Foto: Profimedia.cz

Pět chlapců a 11 dívek z uprchlických rodin dostalo v pondělí ceny za vynikající studijní výsledky. Ceny převzali na ministerstvu školství od zástupců Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v ČR u příležitosti Světového dne uprchlíků, který připadá na 20. června. Ocenění dostaly děti ve věku od sedmi do 15 let, jejich rodiny do Česka přišly z osmi různých zemí.