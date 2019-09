Děti už nechtějí být popeláři, ale youtubery

„Děti už v předškolním věku řeší, co by chtěly dělat. Rozhodující je vliv autorit, například učitelek mateřské školy, ale hlavně rodičů, kteří dětem ukážou, třeba kde pracují,“ vysvětlila Právu pedagožka Helena Plechatá.

Současně upozornila, že z pohledu dnešních dospělých některá povolání současné malé děti téměř neznají. Touha dětí být listonošem je dnes prakticky nulová, protože listonoši už moc do domácností nechodí. Naopak některé děti by se chtěly stát například cestovateli. „Obrovský vliv na rozhodování dětí mají už v předškolním věku televizní seriály a youtubeři, nejen tím, co říkají, ale i tím, jak se oblékají a co dělají,“ dodala Plechatá.