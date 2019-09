Děsivá statistika: Druhou nejčastější příčinou smrti mladých Čechů je sebevražda

„Udává se, že je to asi desetkrát až dvacetkrát vyšší počet než těch, kteří kvůli ní zemřou,” dodal.

Se třemi až pěti sebevraždami denně se Česko podle člena výkonného výboru Reformy psychiatrické péče Petra Winklera řadí mezi země spíše s vyšší sebevražedností. Ve středním či vyšším riziku je asi 0,7 procenta populace. Na 100 000 obyvatel jsou nejohroženější muži nad 75 let. Muži obecně páchají sebevraždy asi čtyřikrát častěji než ženy. Mezi mladými jde o druhou nejčastější příčinu smrti. „Mladí lidé mají menší míru životních zkušeností, roli hraje i zvýšená konzumace psychoaktivních látek a zvýšená impulzivita,” dodal Anders.

V roce 2017 zemřelo podle dat Českého statistického úřadu ve věku do 24 let 564 osob bez ohledu na příčinu smrti. Celkový počet zemřelých v ČR byl 111 443 lidí, z nichž 1395 spáchalo sebevraždu. Přesná data o věkové struktuře statistiky neuvádějí.

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo Národní akční plán prevence sebevražd pro roky 2020 až 2030, který je součástí velkého dokumentu Zdraví 2030. Do prevence by psychiatři chtěli zapojit také například praktické lékaře. Měli by se naučit rozpoznat varovné příznaky. „Ukazuje se, že řada lidí, kteří spáchají sebevraždu, několik týdnů nebo měsíců předem navštíví praktického lékaře s nějakým problémem,” uvedl Andres.