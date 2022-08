Deset tisíc žen neví o žloutence. Těhotné na test, nabádají lékaři

„Mají se léčit nejen ti, kteří jsou ohroženi jaterní cirhózou, ale i ti, kteří by to mohli přenášet. To je jediná cesta, jak infekci zastavit,“ řekl Jan Šperl z Centra pro léčbu virových hepatitid IKEM u příležitosti Světového dne hepatitid, který připadá na 28. července.