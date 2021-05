Děkan Právnické fakulty: Obvinění Feriho je vážné, o podezřeních jsem nevěděl

Fakulta ovšem nemá nástroje, aby mohla sama vést vyšetřování, a vzhledem k tomu, že Feri už dostudoval, nemůže vůči němu zakročit ani disciplinárně. Ve svém stanovisku to ve čtvrtek uvedl děkan fakulty Jan Kuklík.

Případ podle něj ukazuje na potřebu zabývat se více tím, jak podobným problémům předcházet nebo při nich dál postupovat. Vedení fakulty proto chce do září předložit akademickému senátu návrh postupů řešení nevhodného chování, mělo by jít o podobný návod jako už má Univerzita Karlova i jako celek. Podle Kuklíka by se měl vztahovat nejen na případy sexuálního obtěžování, ale i jiných druhů nestandardního chování.