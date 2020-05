Dejte na záchody hospod toaletní papír a změřte si rozlohu, nařizuje ministerstvo

Venku bez roušek? Vláda to zváží už v pondělí

Venku bez roušek? Vláda to zváží už v pondělí Domácí

Mezi taková opatření lze zařadit například hustotu zalidnění, kterou musí provozovatelé hlídat. Obecně platí, že by měl být jeden člověk na 10 m2.

„Toto doporučení se odvíjí od toho, abychom udrželi dvoumetrové rozestupy. Je to vodítko pro všechna zařízení a každý si to může podle své plochy spočítat. Jde o to, aby nedošlo k přehlcení ve veřejných prostorech,” řekl Novinkám ministr Vojtěch.