Data z obcí. V Praze má alespoň první dávku 81 procent seniorů nad 60 let

Alespoň první dávku vakcíny proti koronaviru dostalo v Česku již téměř 65 procent dospělé populace. U seniorů nad 60 let, kteří patří k nejzranitelnějším, je toto číslo ještě vyšší. Například v Praze dostalo alespoň první dávku zhruba 81 procent seniorů nad 60 let. Na to, jaká je proočkovanost ve vaší obci, se můžete podívat v přiložené mapě.