Razantní snížení daní prošlo. Lidem zůstanou tisíce navíc

ON-LINE: Hamáček: Je zvykem, že vše zaplatí chudší. Nejlepší by bylo, kdyby neprošlo nic

ON-LINE: Hamáček: Je zvykem, že vše zaplatí chudší. Nejlepší by bylo, kdyby neprošlo nic Domácí

Horní komora do svého návrhu přidala i kompenzace obcím a krajům. Jim mají být výpadky příjmů po zrušení superhrubé mzdy nahrazeny z 80 procent, a to zvýšením jejich výnosů z daní.

„Jsem velmi ráda, po těch vyčerpávajících měsících diskusí, že jsme dospěli k tomuto závěru. Hlasovala většina poslanecké sněmovny, což je také důležité. Je to jasný signál směřování jednotlivých politických subjektů,“ řekla na mimořádném tiskovém brífinku krátce po schválení návrhu šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO).

„Někdo to zaplatit bude muset, a jak je v Česku dobrým zvykem, tak tady všechno platí ti chudší. Je to nespravedlivé, nízkopříjmoví lidé dostanou tisícovku, zatímco my tady v sále deset tisíc,” řekl poslancům například ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.