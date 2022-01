Další ohnisko ptačí chřipky, tentokrát na Strakonicku

Jde o vysoce patogenní ptačí chřipku typu H5N1, přenosnou na člověka, jde už o čtvrté letošní ohnisko nákazy v ČR. První letošní případ nákazy u volně žijících ptáků potvrdili veterináři u labutě ve středočeské Davli. V pátek to uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Do ochranného tříkilometrového pásma kolem ohniska v Klínovicích spadá několik velkochovů. Soupis malochovů bude muset udělat 37 okolních obcí, řekl ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

Poblíž v Radomyšli se nachází jeden velkochov. „Pak jsou tam ještě nějaké výkrmy brojlerů. Je tam několik hal, řešili jsme to tam už loni na jaře, jedno ohnisko bylo také poblíž Radomyšle. Budeme zase udělovat výjimky na přesun vajec, protože je zákaz přesunu veškerých živočišných produktů z drůbeže, pokud je to v ochranných pásmech. Pokud tam produkují vejce a vozí je do třídírny v Ústí nad Labem, tak pod kontrolou a na výjimku,“ řekl Kouba.