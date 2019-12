Vyhnuli se obří dani: Manželé ze středních Čech si přišli pro čtvrtmiliardovou výhru

Do sídla firmy si manželé přijeli ve čtvrtek nechat vyplatit hned dva výherní tikety. Při cestě do budovy Sazky totiž sázející zjistil, že je majitelem ještě jednoho výherního tiketu. Mimo astronomické sumy jim Sportka v jiném losování nadělila i výhru ve třetím pořadí, přibližně 20 tisíc korun. Manželé využili možnosti odnést si čtvrt milionu korun v hotovosti, zbytek sumy jim pak přijde na bankovní účty v následujících dnech.

Díky včasnému příchodu do sídla Sazky si manželé zajistili to, že obdrží - dost možná jako úplně poslední výherci podobně závratné sumy - celou výhru. Od 1. ledna totiž vchází v platnost daň, která sázejícím nařizuje zaplatit z milionových výher 15 procent do státní pokladny, a to bez ohledu na to, kdy byla sázka uzavřena.