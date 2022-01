Čtení z papíru není diskuse. Uchytil by se britský zákaz v českém parlamentu?

„Člen parlamentu zásadně nesmí předčítat projev ani doplňující otázky, může se však odkázat na poznámky. Stejně tak může člen parlamentu číst výňatky z dokumentů, ale tyto výňatky a citace by měly být přiměřeně krátké,“ stojí v procedurálních pravidlech britského parlamentu Erskine May, která jsou pojmenována po ústavním expertovi z 19. století.

Pravidelní diváci debat ve Westminsteru by jistě poznamenali, že předseda sněmovny pravidlo málokdy vymáhá; na druhou stranu je nutno dodat, že také málokdy musí. Právě na úctě k tradici celá britská parlamentní kultura stojí – byť to možná někdy může působit úsměvně.

Možnosti, že by se tamní úzus přenesl do Česka, příliš šancí na úspěch nedává. „Je to zajímavý nápad, ale myslím, že v českých podmínkách se neujme, což je škoda, protože vyjadřovací a argumentační schopnosti všech zdejších politiků jsou skutečně dobré, ať si o každém z nich myslíme, co chceme,“ dodal Přibáň.