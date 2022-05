ČT plánuje výrazně šetřit. Skončí ČT3, omezí se i sport

Do konce letošního roku ČT plánuje zrušit 50 pracovních míst a dalších 200 během následujících dvou let. Od ledna příštího roku ČT ukončí provoz kanálu ČT3, což přinese úsporu 120 milionů Kč. Kanál ČT sport bude omezovat nákupy vysílacích práv či výrobu sportovních pořadů. ČT dále omezí investice a také například studiovou výrobu ve studiu Ostrava.

Výroba bude zčásti převedena do Brna. Celkem tak chce ČT uspořit v dalších dvou letech 300 milionů Kč. Na audiovizuální tvorbě chce televize ušetřit 320 milionů korun.

Koncesionářský poplatek je hlavním zdrojem financování ČT. Jeho výše je stejná od začátku roku 2008, kdy se zvedla ze 120 na 135 korun. Podle Dvořáka je jeho současná reálná hodnota 86 korun. Za dva roky to kvůli rostoucí inflaci bude 50 korun. Pokud by výše poplatku rostla spolu s inflací, musel by být 209 korun, uvedl Dvořák.