ČSSD zkusí prodat palác v centru Prahy a smazat dluhy

„Předsednictvo strany schválilo, že můžeme připravovat prodej Lannova paláce,“ řekl Právu předseda Michal Šmarda. „Pomohlo by to vyřešit ten nejakutnější dluh, který máme, a to je kontokorent u Fio banky, který je v současnosti ve výši zhruba 205 milionů korun,“ doplnil.