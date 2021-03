ČSSD představí plán po koronaviru. Čekáme na tiskovou konferenci

Křivka nových případů stále klesá, koncem týdne bychom mohli být na úrovni Rakouska. Děkuji všem za dodržování vládních opatření. Vydržme, má to smysl! pic.twitter.com/ZKJx0IZiFG

Jako o termínu pro první rozvolnění se často mluví o polovině dubna. Mezi prvními by mělo padnout opatření omezující pohyb mezi okresy. Část žáků by se také měla začít vracet do škol.