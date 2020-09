ČSSD opustila za deset let už polovina členů

Ještě loni členskou legitimaci soc. dem. mělo 13 845 členů. Před deseti lety, kdy byla soc. dem. v opozici, ale ovládala kraje i Senát , to bylo dokonce 24 700 členů.

Stranictví v ČR moc netáhne, je to trend poslední doby

Vedení strany úbytek nechává v klidu. „Stranictví v České republice moc netáhne, je to trend poslední doby,“ řekl Právu předseda soc. dem. Jan Hamáček . Podle něj odcházejí lidé, kteří se již nechtějí příliš politicky angažovat.

Hamáček tak narážel na fakt, že většině formací se členská základna snižuje. Někteří – dnes už bývalí soc. dem. – to ale vidí jinak.

Podle nich určitou roli sehrál fakt, že ČSSD vstoupila do Babišovy vlády, což část členské základny odmítala, takže úbytek členů pokračoval i letos. Ztráta členství přitom podle nových stanov, které platí od loňského roku, je snazší: stačí do června každého roku nezaplatit příspěvky, a člověk tak automaticky přichází o členství, aniž by musel svou motivaci zdůvodňovat.