ČSSD hlasovala nečekaně proti ANO. Chvojka krok hájí, Faltýnka překvapil

Pan Hamáček vysvětluje, proč nemohli jednání o covidu podpořit včera, ale dnes už ano. Včera chtěli projednat jednorázovou dávku pro důchodce. Je to směšné, my jsme už včera navrhli projednávání covidu na dnešek, takže kolize, o které hovořil pan Hamáček nikdy neexistovala.

Středeční počínání koaličních poslanců překvapilo také předsedu poslaneckého klubu a místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, který po celou dobu dosavadního legislativního procesu a projednávání v zemědělském výboru prosazoval zachování klecového chovu, a vypadalo to, že se mu to daří.

Podle něj schválení zákona, aniž by to bylo řešeno nějak celounijně, způsobí, že na trhu budou výrazně znevýhodněni čeští výrobci a farmáři. „Domnívám se, že aby měl takovýto zákaz smysl, tak by musel být celounijní povahy, protože se pohybujeme na celoevropském volném trhu. Toto rozhodnutí povede k masivním dovozům klecových vajec do naší země z Polska a dalších zemí,” osvětlil svůj postoj Faltýnek s tím, že i přesto byl klub ochotný podpořit Kolovratníkův návrh.