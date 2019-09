ČSSD chce řešit zdravotnictví? Pokus o vtip nebo drzost, zlobí se Babiš

„Nechápu, proč to dávají na koaliční radu. Je to asi pokus o vtip nebo drzost,“ prohlásil Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády.

Platy ve zdravotnictví podle Babiše rostou nejrychleji ze všech segmentů ekonomiky. „Čísla jsou jasná. Těšíme se, že ukážeme, co měli oni (ČSSD), a co máme my. Není velký rozdíl mezi odboráři a ČSSD,“ dodal Babiš.