ČR odškodnila dceru východního Němce zastřeleného na hranicích. Dostane 33 740 korun

Schmidt se podle dokumentů, které poskytl advokát Lubomír Müller, pokusil přejít hranici do SRN se svojí ženou a třemi dětmi nedaleko Broumova na Tachovsku. Člen pohraniční stráže po něm nejprve vystřelil pro výstrahu, a když Schmidt nereagoval, pronásledoval ho do prostoru pohraničního pásma a zasáhl ho. Jeho rodina se poté zastavila. Muž byl převezen do nemocnice, kde zemřel. Manželka a děti byly předány do NDR. Manželé byli obviněni z pokusu o opuštění republiky.