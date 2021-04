Covid už měli za sebou, až potom je zabila embolie, líčí záchranář

„Únor a březen byly brutální měsíce. Vůbec to nelze srovnávat s první vlnou pandemie nebo podzimem. Roky jsem jezdil k lidem dušným, se všemi možnými komplikacemi, ale tady šlo o původně zdravé lidi, u nichž se nemoc strašně rychle zvrhla. V jejich očích jste viděli beznaděj. To bylo nové a hrozivé,“ popsal deníku Právo David Vávra.

Bohužel, i když přijeli za pár minut, bylo to někdy pozdě. „Jde o můj subjektivní dojem. Žádné statistiky na to nevedeme. Ale stává se, že doma umírá hodně lidí, kteří už mají covid za sebou, na plicní embolii. Embolie je velmi zákeřná. Přijde zdánlivě z ničeho nic. Najednou se do třetího patra zadýcháte, řeknete si, že to máte po covidu, objeví se embolie, malý kousek ucpe cévu a my už přijíždíme resuscitovat. Někdy se podaří znovu krev rozproudit, někdy bohužel ne. Takových případů nebylo dřív tak mnoho,“ varuje pražský záchranář.