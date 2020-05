Covid krize je za námi, prohlásil Vojtěch

„Podařilo se nám bez problému naše zdravotnictví provést touto krizí. Covid krize je za námi a potřebujeme se podívat na to, co je před námi,” řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerstvo pod jeho vedením zajistí změnu úhradové vyhlášky, díky čemuž by se měly dostat peníze do zdravotnických zařízení.

Týká se to celkem 14 oblastí a bude se to vztahovat na všechny, kteří jsou placeni ze zdravotního pojištění. Peníze by se tak měly dostat krajským i městkých nemocnicím, záchranné službě i dalším zdravotnickým zařízením.