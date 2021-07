Co se od soboty mění v opatřeních

Děti od 6 do 12 let, které pobývaly v zemích s vysokým a velmi vysokým rizikem, nebudou potřebovat při překročení hranic platný PCR test a nebudou muset být minimálně pět dnů v sebeizolaci před absolvováním povinného PCR testu po příjezdu do ČR.

Lidé, kteří budou mít od lékaře potvrzení, nemusí ze zdravotních důvodů nosit předepsanou ochranu dýchacích cest tam, kde je jinak povinná. Měli by to mít uvedeno v lékařském potvrzení a rovněž to má být uvedeno v jejich lékařské dokumentaci, aby to bylo kontrolovatelné.