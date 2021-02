Co by platilo po konci nouzového stavu? Kraj seznámil obce s tabulkou

I po konci nouzového stavu měly být školy a hotely zavřené a restaurace by dál prodávaly pouze z okýnka. Naopak neměly by být zavřené obchody a skončit by mělo také omezení pohybu. Tak to alespoň vyplývá z tabulky, kterou dostaly v týdnu kraje na jednání s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (ANO). Ústecký kraj s ní seznámil některé obce.