Člen ČSSD Němec chce rozpustit svou stranu

Němec argumentuje nedemokratičností sociální demokracie kvůli podle něho neoprávněným vyloučením devíti členů či odejmutím licence 19 místním sdružením v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Většina rozhodnutí o vyloučení z roku 2013 souvisela s vnitrostranickým bojem před sněmovními volbami. Licence byly zrušeny loni.

Pavel Němec Foto: Poslanecká sněmovna

Některé z těch, kteří se obrátili na soudy, Němec nyní jako advokát zastupuje. Jak napsal ve svém podání, soudy dávají za pravdu většinou vyloučeným členům, ale stranické orgány jejich rozhodnutí ignorují. „ČSSD tedy opakovaně a dlouhodobě pošlapává základní lidská práva a svobody členů této strany a občanů ČR,“ uvádí Němec.

Žádá ochranku

„Pavel Němec se již několik let soustavně snaží poškozovat ČSSD. Toto je další z jeho pokusů,“ řekl Právu šéf ČSSD Jan Hamáček.

Obdobně reagoval i místopředseda Michal Šmarda. „Není to poprvé, co Pavel Němec o něco takového neúspěšně usiluje. Dlouhodobě vede spory ve své místní organizaci a v Olomouci. Chápu, že se snaží bojovat o svá práva. Nechápu ale motivaci člověka, který na jedné straně bojuje o to, aby mohl být členem té strany, a na druhé straně bojuje za to, aby byla rozpuštěna,“ řekl Právu Šmarda.

„Mělo by se to řešit v klidu a nikoli u toho dělat teatrální gesta,“ dodal Šmarda.

Němec také ve čtvrtek prý požádal o poskytnutí ochrany, jelikož dle svých slov má obavy o bezpečí své i rodiny. Tvrdí, že ho „konkrétní osoby sledují“. Podle svých slov strávil dvě hodiny na Vrchním státním zastupitelství v Praze, kam šel údajné sledování nahlásit.

„Vedou to v patrnosti a budou to řešit,“ řekl Právu Němec. „O tom, jestli mi bude přidělena ochrana, bude muset rozhodnout pan Hamáček, což je podle mě nepřijatelný střet zájmů, pokud to tak opravdu je. Předpokládám, že to snad rozhodne někdo jiný,“ dodal.

Informaci se redakci Práva nepodařilo u pražských vrchních žalobců ověřit. „Pokud má jakékoliv obavy o svou bezpečnost, může se obrátit na Policii ČR, která celou věc vyhodnotí,“ odpověděl na dotaz Práva Hamáček.

Benešová ho vypoklonkovala

Němec věc prý osobně řešil s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO). „Ta mi po seznámení se s danou věcí podání žádosti o ochranu doporučila,“ tvrdil. Benešová Právu potvrdila, že se s Němcem potkala, ale okolnosti a průběh schůzky popsala jinak.

„Řádně se sem objednal, nevěděla jsem kvůli čemu, tak jsem ho v dobré víře, že půjde o nějakou právnickou věc jeho klienta, přijala,“ vysvětlila Právu s tím, že když zjistila, že Němec podává návrh na rozpuštění ČSSD, tak mu odvětila: „Co s tím mám společného, to je váš problém.“

Němce podle svých slov zná pouze jako člena ČSSD z Mohelnice, z dob, kdy byla místopředsedkyní strany. To, že by mu doporučovala ochranku, odmítla.