Cirkusy kvůli covidu dávají šelmy do útulků

Cirkusy dostaly první ránu v podobě novely zákona, která zakazuje drezúru, druhou je pandemie, která je připravila o příjmy. A tak se musí nyní zbavit i zvířat, která jim zákon nechal na dožití. I mnozí soukromí chovatelé už svá zvířata svěřují do záchranných stanic.

„K nám se tlačí tři lvice z cirkusu, který přestal vystupovat před pěti lety, ale pandemie jim vzala i možnost si je ponechat a nechat dožít. Nemají za co, nemají kde. Další chovatel, kterého si jako krotitele cirkusy najímaly, nám sem chce nyní dát čtyři lvy. Plus mám přijmout další tři lvice od pana Ludvíka Berouska, který je má na přechodnou dobu v Bašti. Ty patřily také cirkusákovi, který přestal vystupovat. Pan Berousek tam má šelem stovku. Už nemůže brát další,“ řekla Právu Věra Aladzasová-Přibylová, která vede záchrannou zvířecí stanici v pražské Libni.

„Skončil také cirkus Sultán, ten má čtyři tygry. Také jsme už s panem Karlem Berouskem jednali. A pak jsem dostala já darem tygra, kterého zatím nemám kam dát, protože nemám peníze na klec. Cirkusu Arlet, jenž letos skončil, se ještě podařilo umístit šelmy do nějakých italských zvěřinců. Ale zahraniční útulky jsou pomalu plné a v Česku není nikdo, kdo by řekl: dobře, tak já si ty zvířata budu brát,“ upozorňuje na problém Přibylová.

„Zoologické zahrady mají své chovné plány s čistokrevnými zvířaty zahrnutými do záchranných programů a o jiná zvířata nemají zájem. Zoo není skladiště ani útulek. A navíc zahrady mají své zřizovatele, ti jim zaplatí určité ubikace a provoz. Která zoologická postaví další pavilon za desítky milionů, aby do něj nacpala cirkusácký lvy?“ ptá se Přibylová.

„Cirkus Sultán končí. Můj otec provozoval cirkus na světové úrovni a to už nelze udržet. V zahraničí dostaly cirkusy miliony eur, byly jim uděleny výjimky. Česká republika nás jen ničí. Žádali jsme peníze alespoň na žrádlo, ale nedostali jsme nic. Od března jsme doma. Na podzim jsme měli naplánovanou Prahu. Taky to padlo. Nemáme sponzory. Nedá se to utáhnout,“ řekl majitel Karel Berousek.