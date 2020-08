Čínský velvyslanec půjde na kobereček, výhrůžky Vystrčilovi jsou za hranou

„Není obvyklé volit takto příkrá a přímočará slova, ta se v diplomacii nepoužívají, já se proti tomu hodlám ohradit. Očekávám, že nám čínská strana ta slova vysvětlí, bylo to skutečně za hranou,“ řekl Petříček. Podle něj Česko dodržuje politiku jedné Číny a Vystrčilova cesta na Tchaj-wan na tom nic nemění.

Šéf Senátu přicestoval na Tchaj-wan se zhruba 90člennou delegací v neděli. Mezi jeho hlavní proklamované cíle patří posilování obchodních vztahů. Během návštěvy by měl jednat s předními tchajwanskými politiky. Setká se s ním tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen, premiér Su Čen-čchang i jeho parlamentní protějšek Jou Si-kchun. Jednat bude i s několika ministry.

Čína požaduje po všech zemích, s nimiž má diplomatické vztahy, aby se držely zásady jedné Číny. To mimo jiné znamená, že nemají navazovat mezistátní vztahy s Tchaj-wanem, který Peking považuje za svou odštěpeneckou provincii.

„Mě samozřejmě to prohlášení mrzí, protože zasahuje do vnitřních záležitostí České republiky. Jsme svobodná země, která má zájem mít dobré vztahy se všemi, a já věřím, že tomu tak bude i přes to prohlášení,“ řekl Vystrčil. Tvrdí, že cesta nemá za cíl se proti někomu vymezovat.